ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:35 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الذهب اليوم
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الذهب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهان بمحلات الصاغة، بالمقارنة باسعار أمس.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيه، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام، وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام 69 ألفًا و345 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط 693 ألفًا و486 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 10:10:03 AM