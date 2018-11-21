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أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار البقوليات اليوم
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هشام إسماعيل
 
رصدت بوابة "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 70 جنيهًا، والينسون 60 جنيهًا، والكراوية 50 جنيهًا، والحلبة 20 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 40 جنيهًا، والشطة الباردة 30 جنيهًا، والكمون 90 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 40 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العدس الأصفر 25 جنيهًا، والعدس الأسود من 20 إلي 23 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 24 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 22 جنيهات، والفول المدشوش 12جنيهات، والفول الإنجليزي 16 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 25 جنيهًا.
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