"مقر الألكسو" يحتضن غدا حفل توزيع جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في تونس



وكانت لجنة التحكيم قررت، إثر اجتماعها بمقر المنظمة الدولية للفرنكفونية بباريس يوم 15 أكتوبر الماضي إسناد جائزة هذا العام لكتاب "الراوي، مدخل إلى النظرية السردية" للكاتبة والباحثة سيلفي باترون، وهو ترجمة جماعية من الفرنسية إلى العربية تحت إشراف الجامعي التونسي محمد القاضي الخبير في الأدب العربي. وقد اشترك في الترجمة كل من الأساتذة: أحمد السماوي، ومحمد الخبو، ومحمد القاضي، ونجيب العمامي.



وصدرت الترجمة عن منشورات سيناترا 2017ـ معهد تونس للترجمةـ ويمثل الكتاب صورة مصغرة لمسيرة السرديات الحديثة من الإنشائية البنيوية إلى اللسانيات التلفظية.



وأسندت لجنة التحكيم تنويها خاصا لرانيا سماره عن ترجمتها من العربية إلى الفرنسية لرواية إلياس خوري" أولاد القيتوـ اسمي آدم"، وقد صدرت الترجمة عن منشورات Actes Sud Sindbad بباريس. وهي رواية تنقل أحداثا عاشها بطل القصة آدم في المخيمات الإسرائيلية.



وتوجهت لجنة التحكيم خلال الاجتماع بالشكر للأستاذ الهادي الجطلاوي لترجمته الممتازة لكتاب "النقد الأدبي"، الصادر عن دار التنوير للنشر بتونس-2017. كما عبرت عن تقديرها لمجهودات معهد تونس للترجمة على إصداراته القيّمة في مجال الترجمة ومشاركاته المتواصلة في الجائزة منذ إحداثها.



يلتئم حفل تسليم جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في في دورتها الحادية عشرة، غدا، الساعة 10 صباحًا، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس، بحضور مدير عام الألكسو سعود هلال الحربي والأمينة العامة لمنظمة الفرنكفونية ميكائيل جان وكوكبة من المثقفين والجامعيين.