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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:30 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الفاكهة اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 8 الي 17 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 8 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات، والبرتقال 4 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 6 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو.
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