أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-11-2018 في محافظة الإسماعيلية



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 6 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو.



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 8 الي 17 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 8 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات، والبرتقال 4 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات للكيلو.