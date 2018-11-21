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القبض على جزائري خطير مورط في تهريب "أدوية مخدرة" إلى بلاده

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
القبض على جزائري خطير مورط في تهريب أدوية مخدرة إلى بلاده
ضبط شخص جزائري
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت دورية تابعة للأمن السريع بإقليم الأمن الوطني بسوسة، من ضبط شخص جزائري الجنسية عمره 30 سنة وبحوزته 3569 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع وذلك بجهة حمام سوسة.

ووفق بلاع لوزارة الداخلية، فقد قد اعترف هذا الشخص، بأنه اشترى تلك الأقراص من عدة صيدليات بمدينة سوسة وتونس العاصمة وأنه كان يعتزم تهريبها إلى القطر الجزائري.

وأذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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