في ذكرى رحيل ليلى مراد.. شائعة أنهت مسيرتها في السينما

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة والعشرين على رحيل المطربة ليلى مراد، والتي أثرت المكتبة الموسيقية بأجمل الأغنيات، وقدمت عدد من التجارب السينمائية الهامة والتي وصلت لقرابة ٣٠ فيلم.





ورغم تألق ليلى مراد، طوال مسيرتها الفنية بعد نجاح أغانيها وأفلامها، إلا أنها مُنيت بنهاية مأساوية، حيث تسببت شائعة أطلقتها مجلة لبنانية في عام ١٩٥٢، في إنهاء مسيرتها، واعتزالها التمثيل.





حيث أدعت المجلة أن ليلى مراد تبرعت بمبلغ كبير للحكومة الإسرائيلية ما تسبب في عضب الرأي العام، وتكهن البعض بأن أنور وجدي كان وراء الشائعة، وهناك من رأى أن المستفيد هي الفنانة راقية إبراهيم، فيما اعتبر آخرون أن سباب اضطهادها هو قربها من الرئيس الراحل محمد نجيب، وحاولت ليلى على مدار أكثر من عشر سنوات بعد الحادثة على العودة للسينما إلا أن محاولتها بائت بالفشل.