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تعرف على عدد مشاهدات أغنية أحلام الجديدة "احلف" بعد 72 ساعة من طرحها (فيديو)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
تعرف على عدد مشاهدات أغنية أحلام الجديدة احلف بعد 72 ساعة من طرحها (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت النجمة أحلام أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "احلف" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والأغنية كلمات الشاعر الغنائي قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.

واقتربت الأغنية من تحقيق أكثر من 478,777 مشاهدة بعد 72 ساعة فقط من طرحها.

وفي سياق آخر، تعكف أحلام على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكانت آخر ألبوماتها "يلازمني خيالك" وطرحته عام 2016 وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية.


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