أصالة ترثي شقيقها بكلمات مؤثرة في الذكرى الرابعة لوفاته
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:38 ص
شاركت المطربة أصالة صورة شقيقها الراحل الذي غادر الدنيا قبل 4 سنوات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام",
وقامت برثاء شقيقها بكلمات مؤثرة قائلة: "من أربع سنين متل اليوم سبقني أخي الحبيب أيهم مصطفى نصري، متل ما بيحب يسمعها كان دائمًا".
وأضافت: "الله يرحمه ويجمعه بأبوه، ويرحم كل اللي سبقونا ويعوّضهم رب العالمين الجنّة، وبسألكم تدعوله وتدعوا لأبي، الله يحفظكم جميعًا".
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