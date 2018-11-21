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أصالة ترثي شقيقها بكلمات مؤثرة في الذكرى الرابعة لوفاته

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:38 ص
أصالة ترثي شقيقها بكلمات مؤثرة في الذكرى الرابعة لوفاته
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شاركت المطربة أصالة صورة شقيقها الراحل الذي غادر الدنيا قبل 4 سنوات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام",

وقامت برثاء شقيقها بكلمات مؤثرة قائلة: "من أربع سنين متل اليوم سبقني أخي الحبيب أيهم مصطفى نصري، متل ما بيحب يسمعها كان دائمًا".

وأضافت: "الله يرحمه ويجمعه بأبوه، ويرحم كل اللي سبقونا ويعوّضهم رب العالمين الجنّة، وبسألكم تدعوله وتدعوا لأبي، الله يحفظكم جميعًا".

أصالة ترثي شقيقها بكلمات مؤثرة في الذكرى الرابعة لوفاته
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