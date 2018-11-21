شاهد.. محمد لطفي يستعرض براعته في لعبة رمي الخناجر (فيديو)
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
شارك الفنان محمد لطفى، متابعيه مقطع فيديو جديد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يظهر خلاله أثناء تدريباته على لعبة رمي الخناجر.
وأدى الفنان محمد لطفى، التمرين ببراعة كبيرة، معلقًا على الفيديو قائلًا: "تمارين رمي الخناجر مع الكابتن محمود أبو العينين".
يذكر أن الفنان محمد لطفي يصور حاليًا دوره فى مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح، بطولة ماجد المصرى، دياب، كوكى، نورهان.
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