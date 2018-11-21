ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نادر شوقي: حسام غالي يملك ما ينقص وائل جمعة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
نادر شوقي: حسام غالي يملك ما ينقص وائل جمعة
وائل جمعة
طباعة
عمرو مصطفى
 

أكد نادر شوقي وكيل اعمال حسام غالي أن لاعب النادي الأهلي السابق قادر على شغل منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقب الاعتزال مباشرة لأنه قائد وصاحب قرارات.

 

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام غالي قادر على العمل في منصب مدير الكرة او المدير الرياضي".

 

وتابع: "وائل جمعة تم تعيينه في منصب مدير الكرة بعد اعتزاله ولم ينجح لأسباب خارجة عن إرادته".

 

وأضاف: "وائل جمعة لم يكن يملك الإمكانية لإدارة الأمور من خارج الملعب وكان يشعر بأنه مازال في الملعب وليس خارجه".

المزيد عن: نادر شوقي رياضة حسام غالي الاخبار الرياضة اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 8:30:02 AM