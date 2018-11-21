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في عيد ميلاد فيروز.. تعرف على أبرز مواقفها السياسية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
في عيد ميلاد فيروز.. تعرف على أبرز مواقفها السياسية
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شيماء عطية
 

تحتفل المطربة اللبنانية فيروز، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الثالث والثمانين.

ورغم أنها بعيدة عن الإعلام أو التصريحات السياسية المثيرة للجدل، إلا أنها تعرضت لموقفين بارزين في مسيرتها الفنية.

كان الأول في عام ٢٠٠٨، حين انتقدتها الجماعات المناهضة لنظام البعث الحاكم بسوريا بعد غنائها في دمشق.

أما الموقف الثاني، فتسبب فيه ابنها الموسيقار زياد الرحباني في عام ٢٠١٣، حين صرخ أن والدته تحب حسن نصر الله رئيس حزب الله اللبناني، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة، ما دفع شقيقته ريما والمتحدثة باسم والدته لإصدار بيان تؤكد فيه أن والدتها لن ترد على هذه الأخبار.

وجاء في البيان: "أؤكّد لكم من موقعي، ومن هذا البيت، ومن حرصي وواجبي على المحافظة على احترام فيروز لاسمها، ومسيرتها، ورسالتها، وأعمالها، وماضيها، وحاضرها، وأسلوبها بالتعاطي مع الأمور، فإنّ هذا الموضوع وكل المواضيع والتصريحات السابقة السياسية وغير السياسية التي تناولت فيروز، لا تتعدّى كونها تكهنّات وتركيبات زيادية على حساب فيروز فقط لا غير، فلا تزعلوا، لأن مصير هذه الحملة سيكون مثل كل الحملات التي سبقتها، وهو معلوم".



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