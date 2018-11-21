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الاتحاد راحة سلبية قبل مواجهة الجيش

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
الاتحاد راحة سلبية قبل مواجهة الجيش
الاتحاد السكندري
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محمد الصو
 

قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة سلبية من تدريبات اليوم عقب الفوز على إنبي بالدوري العام.

 

ومن المنتظر أن يستأتف الفريق تدريباته الخميس المقبل على ملاعب سموحة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

 

كان الاتحاد السكندري حقق فوزًا على إنبي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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