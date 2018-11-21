مبروك عطية: الرسول لم يوقظ زوجة من زوجاته من نومها طوال حياته لقضاء حاجة



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، تقديم شريف عامر، أن الرسول لم يوقظ زوجه من زوجاته من نومها طوال حياته لقضاء حاجة ما له.



وتابع الداعية الإسلامي، أن أحدى زوجاته استيقظت لتساعده على الوضوء، فقال لها: "الليل لك"، أي أنه لا يستطيع إيقاظها، مشيرا إلى أن مليارات المسلمين يوقظون زوجاتهم ويوقولون "قومي اعملي شاي".

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول عندما كان يوضع أمامه الطعام إما يأكل أو يتركه، ولكن "ميعيبش" على الطعام.