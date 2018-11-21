سيسيه يخضع للاختبار الطبي بالاتحاد

يخضع الإيفوراي رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لآشعة صباح اليوم بإحدى المراكز الطبية، لتحديد موقفه من الإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.

وكان سيسيه خرج مصابًا خلال مباراة فريقه أمام إنبي، مساء أمس على ملعب بتروسبورت، وشكواه من آلام الخلفية.

وحقق زعيم الثغر فوزًا على إنبي بهدف دون بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافاسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.