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حارس إنبي على أعتاب المنتخب الأوليمبي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
حارس إنبي على أعتاب المنتخب الأوليمبي
شوقي غريب
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محمد الصو
 

وضع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، محمود جاد حارس مرمى إنبي، تحت أنظاره تمهيدًا لضمه إلى صفوف الفراعنة الفترة المقبلة.

 

وكان أسامه عبدالكريم مدرب حراس مرمى الفراعنة الصغار، حرص على التواجد بملعب بتروسبورت أمس لمتابعة الحارس مع فريقه أمام الاتحاد السكندري، بناءًا على تعليمات المدير الفني، والتي انتهت بفوز الأخير ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد المنتخب الأوليمبي، لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة أواخر العام المقبل، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.

 

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