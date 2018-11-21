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شاهد.. التريلر الرسمي لـ"Aquaman" قبل طرحه في السينمات (فيديو)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
شاهد.. التريلر الرسمي لـAquaman قبل طرحه في السينمات (فيديو)
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Aquaman"، التريلر الرسمي الخاص بالفيلم، عبر موقع الفيديوهات الشهيلا "يوتيوب"

وقررت الشركة المنتجة للفيلم طرحه يوم 21 ديسمبر فى مختلف سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا.
 
وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر "Aquaman" حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، الذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

 "Aquaman" بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش.
 
والفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

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