مبروك عطية: أكثر شيء كان يكرهه الرسول "الريحة الوحشة"



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تقديم شريف عامر: "ما كره النبي شيئا أشد من أن تُشم رائحة غير طيبة، فيه أو في المكان الذي دخله".



ودعا الداعية الإسلامي، السيدات إلى الاهتمام بالنظافة، معقبا: "والله أضمن لها السعادة في الدنيا والأخرة".









قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن أكثر شيء كان يكرهه الرسول في حياته هي "الريحة الوحشة"، وهذا أمر منصوص عليه.