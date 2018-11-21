مبروك عطية: أكثر شيء كان يكرهه الرسول "الريحة الوحشة"
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:16 صنعيم يوسف
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن أكثر شيء كان يكرهه الرسول في حياته هي "الريحة الوحشة"، وهذا أمر منصوص عليه.
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تقديم شريف عامر: "ما كره النبي شيئا أشد من أن تُشم رائحة غير طيبة، فيه أو في المكان الذي دخله".
ودعا الداعية الإسلامي، السيدات إلى الاهتمام بالنظافة، معقبا: "والله أضمن لها السعادة في الدنيا والأخرة".
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تقديم شريف عامر: "ما كره النبي شيئا أشد من أن تُشم رائحة غير طيبة، فيه أو في المكان الذي دخله".
ودعا الداعية الإسلامي، السيدات إلى الاهتمام بالنظافة، معقبا: "والله أضمن لها السعادة في الدنيا والأخرة".
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