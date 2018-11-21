في ذكرى رحيل ليلى مراد.. تعرف على سبب رفضها زواج ابنها من سعاد حسني





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة والعشرين على رحيل الفنانة ليلى مراد، وهي والدة الفنان زكي فطين عبد الوهاب.





وفي شبابه تزوج زكي، من الفنانة سعاد حسني، والتي كانت تصغره بقرابة ١٥ عامًا، إذ تعرف عليها في عامه الدراسي الأول بمعهد السينما ثم التقى بها أثناء تصوير فيلم "أعلى القمة".





وكشف "زكي" في أحد لقاءاته التلفزيونية، أن والدته اعترضت على الزيجة نظرًا لفارق السن الكبير بينهما وخوفها الشديد عليه، ولكنه تزوجها رغم عنها وانتهت قصتهما بالطلاق حيث كانت تجربة غير متكافئة على حد تعبيره لأنه كان طالب وهي كانت نجمة ومازالت تحب طليقها المخرج علي بدرخان.







