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السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:22 ص
السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
حانب من زيارة السفير أحمد أبو زيد للبازار المصري
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زار أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، البازار المصري السنوي، بكنيسة سانت ماري القبطية، بكندا.

ونشر أبو زيد، صورًا له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصحبة أسرته خلال جولتهم في البازار، وعلق قائلاً: "تشرفت مع أسرتي خلال عطلة نهاية الأسبوع بزيارة البازار المصري السنوي بكنيسة سانت ماري القبطية بالعاصمة أوتاوا".

وقدم أحمد أبو زيد، في 14 نوفمبر الجاري، أوراق اعتماده كسفير مصر لدى كندا، للحاكم العام لكندا جولي باييت، وذلك في احتفال أقيم بمقر الحاكم العام بأوتاوا، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي في العاصمة الكندية أوتاوا، ومسؤولي وزارة الخارجية، والحكومة الكندية، وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والإفريقي.

السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
السفير أحمد أبو زيد وأسرته يزورون البازار المصري في كندا (صور)
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