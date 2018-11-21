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إكرامي : الخطيب سيعود لمصر خلال 10 أيام

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:30 ص
إكرامي : الخطيب سيعود لمصر خلال 10 أيام
محمود الخطيب
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ريهام عبدالمحسن
 

أكد إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق بأن محمود الخطيب رئيس الأهلي حالته مطمئنة عقب إجرائه للعملية الجراحية بنجاح وكشف بأنه سيعود لمصر خلال 10 أيام.

 

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الخطيب حالته مطمئنة وتواصلت مع طبيبته للاطمئنان عليه وسيعود لمصر في خلال 10 أيام".

 

واختتم: " لا أعلم إذا كان كارتيرون سيرحل إذا خسر مباراة الوصل الإماراتي المقبلة لأن الجهاز الفني للأهلي لا يرتبط بنتيجة مباراة".

 

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