وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها "مش مستاهلة"

أكد نادر شوقي، مدير أعمال عماد متعب، أنه تلقى أول عرض من نادي ماورفيرك النمساوي من أجل الحصول على خدمات متعب منذ 3 أسابيع.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحدث مصطفى النمر مالك النادي معي منذ 3 أسابيع، من أجل الحصول على خدمات عماد متعب لعام ونصف".

وأكمل: "أنا وعماد رأينا أن الدنيا مش مستاهلة الرحيل للنمسا لعام ونصف، ووضعه دلوقتي أفضل".