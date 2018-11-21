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وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها "مش مستاهلة"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها مش مستاهلة
متعب
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الفجر الرياضي
 

أكد نادر شوقي، مدير أعمال عماد متعب، أنه تلقى أول عرض من نادي ماورفيرك النمساوي من أجل الحصول على خدمات متعب منذ 3 أسابيع.

 

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحدث مصطفى النمر مالك النادي معي منذ 3 أسابيع، من أجل الحصول على خدمات عماد متعب لعام ونصف".

 

وأكمل: "أنا وعماد رأينا أن الدنيا مش مستاهلة الرحيل للنمسا لعام ونصف، ووضعه دلوقتي أفضل".

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