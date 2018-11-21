في عيد ميلاد "جارة القمر".. تعرف على التجارب التمثيلية لفيروز
تحتفل المطربة اللبنانية فيروز، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الثالث والثمانين، واشتهرت فيروز بتقديم العديد من الأغنيات والأوبريهات التي تجاوزت ٨٠٠ عمل، بالتعاون مع كبار الفنانين في العالم العربي، وأبرزهم الأخوين عاصي ومنصور الرحباني.
وإلى جانب الغناء، كان لـ"فيروز" العديد من التجارب التمثيلية على المسرح وفي السينما، حيث عرضت مسرحياتها في عدة أماكن منها: كازينو لبنان ومهرجانات بعلبك الدولية ومهرجان دمشق الدولي ومهرجان صيدا ومسرح قصر البيكاديلي في بيروت والمدرج الروماني (عمان) بالأردن.
وقدمت فيروز ١٥ مسرحية، وهي: "جسر القمر" ١٩٦٢، و"الليل والقنديل" ١٩٦٣، و"بياع الخواتم" ١٩٦٤، و"أيام فخر الدين" ١٩٦٦، و"هالة والملك" ١٩٦٧، و"الشخص" ١٩٦٨، و"جبال الصوان" ١٩٦٩، و"يعيش يعيش" ١٩٧٠، و"صح النوم" ١٩٧١، و"ناس من ورق" ١٩٧٢، و"ناطورة المفاتيح" ١٩٧٢، و"المحطة" ١٩٧٣، و"لولو" ١٩٧٤، و"ميس الريم" ١٩٧٥، و"بترا" ١٩٧٧.
وفي السينما، قامت فيروز ببطولة ثلاثة أفلام هي: "بياع الخواتم" ١٩٦٥، و"سفر برلك" ١٩٦٧، و"بنت الحارس" ١٩٦٨.
كما أُنتجت العديد من الأفلام الوثائقية عن حياة فيروز أهمها: وثائقي حياة فيروز من إنتاج القناة الثامنة الفرنسية، ووثائقي جارة القمر فيروز من إنتاج قناة الجزيرة، ووثائقي السيدة فيروز من إنتاج قناة الجديد.