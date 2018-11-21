في عيد ميلاد "جارة القمر".. تعرف على التجارب التمثيلية لفيروز





تحتفل المطربة اللبنانية فيروز، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الثالث والثمانين، واشتهرت فيروز بتقديم العديد من الأغنيات والأوبريهات التي تجاوزت ٨٠٠ عمل، بالتعاون مع كبار الفنانين في العالم العربي، وأبرزهم الأخوين عاصي ومنصور الرحباني.





وإلى جانب الغناء، كان لـ"فيروز" العديد من التجارب التمثيلية على المسرح وفي السينما، حيث عرضت مسرحياتها في عدة أماكن منها: كازينو لبنان ومهرجانات بعلبك الدولية ومهرجان دمشق الدولي ومهرجان صيدا ومسرح قصر البيكاديلي في بيروت والمدرج الروماني (عمان) بالأردن.



