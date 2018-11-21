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الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
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احتفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده، مساء أمس الثلاثاء بالمولد النبوي على مسرح البالون، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي.


بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم قدم الحفل الفنان مجدي صبحي.


وأحيت الحفل الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة الفنان القدير  لدكتور أسامة زغلول، بشعبتي الإنشاد الديني والموسيقي الشعبية وتضمن الحفل فصلين.


وشهد الحفل حضور الفنان أحمد الدمرداش والفنان خالد عبد السلام والصحفي حسن مختار، الصحفي والمستشار الإعلامي ناصر عبد الحفيظ، الفنان هاني النابلسي، الصحفية أسماء عفيفي، رحاب عبد الخالق مدير العلاقات العامة مكتب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.





الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)
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