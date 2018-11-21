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كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
جميل الذيابي - رئيس تحرير صحيفة عكاظ
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نعيم يوسف
 
قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، إن قطر أصغر من أن نتحدث عنها، ويحاولون تمرير الكثير من الأكاذيب، المكشوفة والمفضوحة.

وأضاف "الذيابي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن هناك مجموعة عن المطالب وبعدها يمكن الحديث عن المصالحة.

وعن قضية جمال خاشقجي، أكد الكاتب الصحفي، أن هناك محاكمات بدأت مع المتورطين في القضية، ومازالت مستمرة.

وشدد على أن بعض الأطراف التي تعادي المملكة السعودية تحاول تحقيق مكاسب سياسية، والسعودية تكرر مطالبها لتركيا بتقديم أي أدلة لديها قد تخدم العدالة.
المزيد عن: قطر الارهابية دولة الاشرار جمال خاشجقي المملكة السعودية أحمد موسى
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