لماذا غاب عادل إمام عن "القاهرة السينمائي" وحضر مهرجان الجونة ؟ (فيديو)





انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40 وسط حضور قوي من الفنانين والفنانات وصناع السينما كان أبرزهم حسين فهمي وسمير صبري وحسن حسني، بجانب عدد من الممثلين العالميين.





وشهد المهرجان غياب أحد عمالقة السينما المصرية الزعيم عادل إمام، الذي لم يحرص من جانبه على حضور المهرجان، على غرار مشاركته في الدورتين الأولى والثانية لمهرجان الجونة السينمائي برعاية آل ساويرس.





وبالعودة إلى كلمة الزعيم في افتتاح الدورة الأولى من المهرجان نجد تفسيرًا منطقيًا لموقفه من مهرجان القاهرة السينمائي وباقي المهرجانات السينمائية.





حيث جاء على لسان الزعيم نصًا: "أنا ما بحبش أروح مهرجانات ولولا نجيب ساويرس صاحبي وبحبه ما كنتش جيت بصراحة".







