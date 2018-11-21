اليوم.. عرض فيلم "Voyage of Time: Life's Journey" بسينما دال

يعرض نادي سينما دال فيلم Voyage of Time: Life's Journey سيناريو وإخراج تيرانس مالك، وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء

يستعرض الفيلم الخيالي الوثائقي "رحلة الزمن" ما جمعه المخرج الأميركي تيرانس مالك، من ظواهر طبيعية مختلفة من فيلمه الشهير "شجرة الحياة".

ويقدم "رحلة الزمن" دراسة درامية عن ولادة وتطور الكون كما نعرفه والزمن الذي استغرقه ذلك، ومستقبلنا وفرضية موت الكون أيضا.



ترشح الفيلم لجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، كما حاز على جائزتين في نفس المهرجان.