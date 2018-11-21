ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. عرض فيلم "Voyage of Time: Life's Journey" بسينما دال

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
اليوم.. عرض فيلم Voyage of Time: Life's Journey بسينما دال
طباعة
شيماء عطية
 


يعرض نادي سينما دال فيلم Voyage of Time: Life's Journey سيناريو وإخراج تيرانس مالك، وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 


يستعرض الفيلم الخيالي الوثائقي "رحلة الزمن" ما جمعه المخرج الأميركي تيرانس مالك، من ظواهر طبيعية مختلفة من فيلمه الشهير "شجرة الحياة".


ويقدم "رحلة الزمن" دراسة درامية عن ولادة وتطور الكون كما نعرفه والزمن الذي استغرقه ذلك، ومستقبلنا وفرضية موت الكون أيضا.


ترشح الفيلم لجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، كما حاز على جائزتين في نفس المهرجان.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 3:50:02 AM