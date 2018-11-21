بعد أسبوع من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "الإسطوانة المشروخة" لساموزين (فيديو)
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
طرح المطرب ساموزين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديو الشهير كليب له أغنيته الجديدة "الإسطوانة المشروخة"
الأغنية حققت عدد مشاهدات لا بأس به بعد إطلاقها بساعات قليلة، حيث حققت حتى الآن أكثر من 110 آلاف مشاهدة ولاقت إعجاب الجمهور.
الأغنية من كلمات أحمد على موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل وإخراج إسماعيل الأبرص.
يذكر أن الكليب، تم تصويره فى ألمانيا واستغرق تصويره هناك مدة يومي
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