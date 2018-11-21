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كريم شحاتة: مباراة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي لن تعاد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:44 ص
كريم شحاتة: مباراة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي لن تعاد
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

أكد الإعلامي كريم شحاتة صعوبة إعادة لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بإيقاف الحكم الزامبي الذي أدار مباراة الترجي وأول اغسطس الإنجولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال كريم عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى:  "سيتم استبعاد  الحكمين سيكازورى و مهدي عبيد من التحكيم فى كأس العالم للأندية ولن يتم إعادة المباراة".

 

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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