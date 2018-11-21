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منتج "البريمو" لأحمد السقا يكشف مفاجأة تتعلق بـ"مي عمر"! (فيديو)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
منتج البريمو لأحمد السقا يكشف مفاجأة تتعلق بـمي عمر! (فيديو)
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حامد محمود
 

 

كشف المنتج صادق الصباح، منتج مسلسل البريمو للفنان أحمد سقا المقرر عرضه رمضان المقبل، مفاجأة تتعلق بسبب اختياره للفنانة مي عمر لتقاسم بطولة العمل رغم الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة حيث اتهم البعض زوجها المخرج محمد سامي هو الداعم الأساسي لها للمشاركة في المسلسل.


وأشار خلال لقائه في برنامج "إنسايدر بالعربي" المذاع على قناة "دبي" إلى أن المخرج محمد سامي رفض مشاركتها حتى لا يتهمه الناس بأنه من يقحمها في العمل.


وأشار إلى أنه شاهد رحلة صعودها في عالم التمثيل خصوصًا النجاح الذي حققته في مسلسل "ريح المدام". 





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