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بث مباشر لقناة " beIN SPORTS HD5 "

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
بث مباشر لقناة beIN SPORTS HD5
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة

" بي ان سبورت HD5 " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

                                     

بث حي لقناة " بي ان سبورت HD5 " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

 

والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري

               

بي ان سبورت HD5 تردد: 12475 أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500

 

                         

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