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خبير تكنولوجيا: هذا الشيء أخطر من القنبلة النووية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
خبير تكنولوجيا: هذا الشيء أخطر من القنبلة النووية
مصطفى ابو جمرة - خبير تكنولوجيا المعلومات
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نعيم يوسف
 
قال مصطفى ابو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم منقسم حاليا بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يخشى البعض من أن يسيطر على العالم وينشأوا حضارة إلكترونية.

وأضاف "أبو جمرة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن البعض يرون أن هذه التخوفات ليست حقيقية، وأنه يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن "إيلون ماسك"، يرى أن الذكاء الاصطناعي أخطر على الإنسانية من القنابل النووية، مشددا على ضرورة تقنين العمل بالذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
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