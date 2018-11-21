حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 21 نوفمبر 2018
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
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لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من
تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي
والعاطفي والصحي".
برج العقرب:
حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة التي تنتهجها في حل المشكلات وحاول استخدام أساليب وطرق جديدة لا تجدها محبطة. في بعض الأحيان المسارات غير التقليدية قد تسفر عن نتيجة أكثر إرضاء لجميع الأطراف المعنية. سوف تقابل أيضاً رفيق جديد يصاحبك في مسارك ويكون عون لك في المشكلات التي قد تواجهها.
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