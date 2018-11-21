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20 لاعبا في معسكر تلا بمطروح استعدادا للجزيرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
20 لاعبا في معسكر تلا بمطروح استعدادا للجزيرة
تلا
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مصطفى الجندي
 

اختار المدير الفني لفريق مركز شباب تلا 20 لاعبا للذهاب إلى مطروح للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة فريق الجزيرة يوم الخميس - 22 نوفمبر - بملعب مركز شباب مطروح.

 

وشملت القائمة كلاً من : محمود حمدي، وحسين رضا، والسيد عبدالغفار وهشام عبد الرؤوف، وخالد الضبع، ومحمد رحرح، وأسامة الليبي، ومحمود ملهط، ومحمد حمدي، وسعيد المشد، ومحمد بليه، ومحمد المراكبي، وسعيد النيداني، وأيمن ندا، وأحمد بيكو، وباسم سعد، وسعيدو، وعطيه النشوي، وسعد البوصيلي، ومحمد جمال.

 

ويغيب عن صفوف تلا وليد شعبان، وإسلام علم الدين، وأحمد جمال للإصابات، بجانب إستبعاد محمد كمال أمين، وإبراهيم الششتاوي، وكريم ياسين، وأحمد لطفي، ومحمود الزلزلي المنقطع عن التدريبات.

 

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