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"مكافحة الإدمان": إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات عن العمل وإحالته للنيابة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:51 ص
مكافحة الإدمان: إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات عن العمل وإحالته للنيابة
عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
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كساب أحمد
 
قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين في الوزارات مستمرة بهدف التأكد من عدم تعاطيهم المخدرات

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء ان تم الكشف على 8 آلاف موظف خلال الـ6 أشهر الماضية، لافتًا إلى أن نسبة تعاطي الموظفين بلغت في بعض المؤسسات 12.5%، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت مع استمرار حملات الكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ لـ 3.4%..

ولفت إلى أنه سيتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات ﺇﻟﻰ الفصل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في الكشف على الموظفين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.
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