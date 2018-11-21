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نائب رئيس الهيئة الهندسية لقناة السويس يكشف تفاصيل زيارة وفد البنك الأسيوي (فيديو)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:29 ص
نائب رئيس الهيئة الهندسية لقناة السويس يكشف تفاصيل زيارة وفد البنك الأسيوي (فيديو)
زيارة وفد البنك الأسيوي لهيئة قناة السويس
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أمنية فوزي
 
كشف اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الهندسية لقناة السويس للقطاع الشمالي، عن تفاصيل زيارة وفد البنك الأسيوي، قائلًا إن هذه الزيارة كانت ترصد حجم المشروعات القومية التي تم في مصر وحجم الإنجاز.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الزيارة كانت بحضور وزيرة الاستثمار، وأن الوفد انبهر بحجم العمل الموجود.

وأوضح أن البنك الأسيوي معني بدعم البنية التحتية بالدول التي بها صعود وتنمية، وأن الوفد قام بجولة في الهيئة وجولة بمشروع الأنفاق والمنطقة الصناعية.

وأكد أنها كانت زيارة موفقة، وأن الوفد كان على درجة كبيرة من العلم، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تدعم وزارة الاستثمار.


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