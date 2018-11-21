ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم سيلتا فيجو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يتابع برايس مينديز، نجم فريق سيلتا فيجو الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل ف يناير.





وكان صانع الألعاب الشاب في حالة جيدة ويقدم مستويات مميزة مع الفريق بالدوري الأسباني هذا الموسم.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليستر سيتي يريد جلب اللاعب الإسباني الذي أظهر بالفعل كيفية تسجيل الأه\اف بسهولة.





ويهتم فريق ليستر بالقيام بيمركاتو جيد في يناير المقبل، بحيث يساهم لاعب الوسط المهاجم لفريق سلتا فيجو (البالغ من العمر 21 عاما) في دفع دفة الفريق خلال المباريات المقبلة بالموسم.



