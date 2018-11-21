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ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم سيلتا فيجو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:10 ص
ليستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم سيلتا فيجو
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يتابع برايس مينديز، نجم فريق سيلتا فيجو الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل ف يناير.

وكان صانع الألعاب الشاب في حالة جيدة ويقدم مستويات مميزة مع الفريق بالدوري الأسباني هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليستر سيتي يريد جلب اللاعب الإسباني الذي أظهر بالفعل كيفية تسجيل الأه\اف بسهولة.

ويهتم فريق ليستر بالقيام بيمركاتو جيد في يناير المقبل، بحيث يساهم لاعب الوسط المهاجم لفريق سلتا فيجو (البالغ من العمر 21 عاما) في دفع دفة الفريق خلال المباريات المقبلة بالموسم.

وانضم منديز لأكاديمية فيجو في عام 2012، ويمتد عقده الحالي مع سيلتا حتى 2021، لكن كلود بويل مدرب ليستر لا يزال واثقا في اللاعب الاسباني، يمكن حاسمة قدمت دفعة لفريقه وهم يتطلعون للتأهل إلى الدوري الأوروبي.
المزيد عن: ليستر سيتي سيلتا فيجو الميركاتو الشتوي
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