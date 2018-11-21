عمرو سعد: انتظروا "بركة" في رمضان وفيلم جديد قريبًا (فيديو)

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "مولانا" في المهرجان القومي للسينما، مؤكدًا على فخره بعد اقتران اسمه بكبار النجوم المصريين الذين حصدوا الجائزة ومنهم عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز ومحمود حميدة.





وعن إهداءه الجائزة للطفلين فادي ومينا اللذان فقدا والداتهما في حادث المنيا الإرهابي، أكد "سعد" أنه تأثر بقصتهما وأراد أن يرسل لهما رسالة تؤكد أنهما ليسا بمفردهما وهناك من يهتم لأمرهما، مشيرًا إلى أن فيلمه "مولانا" كان يحمل رسالة محبة وتسامح.





وكشف "سعد" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أن مسلسله المؤجل من رمضان الماضي "بركة" لن يعرض خارج الموسم الرمضاني، وسيِعرض في الموسم المقبل، كاشفًا عن تحضيره لعمل سينمائي جديد سيُعلن عن تفاصيله قريبًا.







