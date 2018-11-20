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الاتحاد الجزائري: نثق في مهدي عبيد وأخطاؤه فنية فقط

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:59 م
الاتحاد الجزائري: نثق في مهدي عبيد وأخطاؤه فنية فقط
مهدي عبيد
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عمرو مصطفى
 

تحدث محمد غوتي رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري عن إيقاف الحكم الدولي مهدي عبيد على إثر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال غوتي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تلقينا الخطاب من الكاف بايقاف الحكم وقتيًا، نحن نثق في قدرات حكمنا المعروف بنزاهته ولا نشك في ذمته بأي لحظة".

 

وتابع: " من الوارد أن يخطيء مهدي في المباراة ولكنها اخطاء تحكيمية عادية بالتأكيد، المباراة كانت لأول مرة بتقنية الفيديو ومن حظه السيء انه كان الحكم المختار".

 

وواصل غوتي: "نثق في قدرات حكمنا ونثق في الاتحاد الافريقي أيضًا".

 

المزيد عن: مهدي عبيد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الافريقي
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