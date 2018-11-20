رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار سيكازوي

علق اندرو كمانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإيقاف جاني سيكازوي على خلفية مباراة الترجي وبريمييرو دو أوجوستو في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال كمانجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نثق في حكمنا الدولي بكل تأكيد".

وتابع: "الحكم هو الوحيد القادر على التعليق على هذا القرار والحديث حول ما حدث في أرض الملعب".