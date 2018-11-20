ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صدى - السعودية| طارق الحبيب: الهياط ليس مرضًا نفسيًا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى - السعودية| طارق الحبيب: الهياط ليس مرضًا نفسيًا
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أوضح الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، أن الهياط ليس مرضًا نفسيًا، وفقًا لوصفه.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” : ” ربما جاء كأحد التفاعلات الفسية في حياة بعض الأشخاص، وهذه الحالات قد تستدعي العلاج ” .

وتابع: ” المهايط يغتر بما فيه من نعمة ويستنقص من لا يملك مثل نعمته، أما من يتمتع بما أنعم الله عليه فهذا حقه وليس جريمة ” .

واستطرد: ” بعض الناس تعود أن يعيّش المتناقضات في خطوط متوازية.. ينتقد المهايط ولو كان لديه ماله لهايط أكثر منه ” .

وأكمل: ” الهياط قديم قدم الإنسان في الوجود، وكان موجودا في التاريخ الإسلامي ” ، مضيفًا أن بعض الأسر في العصر العباسي كانت تخرج بعض الطعام الجديد والثياب الجديدة في القمامة أمام المنزل، حتى يراها الجيران، ويعلموا أن لديهم طعامًا مختلفًا وملابس جديدة.


المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 12:20:00 AM