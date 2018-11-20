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بولندا تنسحب من اتفاقية الهجرة.. وسلوفاكيا تتحفظ

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:43 م
بولندا تنسحب من اتفاقية الهجرة.. وسلوفاكيا تتحفظ
رئيس حكومة بولندا
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خاطر عبادة
 

قالت حكومة بولندا اليوم الثلاثاء، إنها ستنضم إلى قائمة من الدول الأوروبية الشيوعية السابقة التي تخطط لإلغاء ميثاق الأمم المتحدة بشأن تنظيم الهجرة، كما قال زعيم سلوفاكيا إنّ لديه تحفظات أيضا.

 

وتمت الموافقة عليها في يوليو من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة، ويعالج الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية قضايا، مثل كيفية حماية الأشخاص الذين يهاجرون أو دمجهم في بلدان جديدة أو سلامة إعادتهم إلى ديارهم.

 

وبعد الاتفاق على أكبر تدفق للمهاجرين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأغلبهم الفارين من الحرب أو الفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، فمن المقرر أن يتم تبني الميثاق غير الملزم الشهر المقبل من قبل رؤساء الحكومات في اجتماع في المغرب، وفقاً لوكالة رويترز.

 

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