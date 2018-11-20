إيران تهدد العراق إذا استجاب للعقوبات الأمريكية

بعد زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى طهران، وتفاديه إعلان موقف واضح من العقوبات الأمريكية، توعد السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي العراق بمواجهة "عواقب وخيمة"، إذا استجابت بغداد للعقوبات وتخلت عن الواردات الإيرانية.

وهدد السفير مسجدي العراقيين، متوعداً بغداد بمواجهة مشاكل عدة إذا التزمت بالعقوبات الأمريكية على بلاده.

ولوح السفير بورقة الكهرباء والمواد الغذائية والصناعية التي يستوردها العراق من إيران، قائلاً إن "المشاكل الناجمة عن تلك العقوبات لن تقتصر على إيران وحدها"، وفق صحيفة "السياسة" الكويتية أمس الإثنين.

وأبدى السفير الإيراني امتعاض بلاده من رفض الرئيس العراقي في زيارته لطهران، التعاطي مع الضغوط الإيرانية لإبداء موقف من العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن جهة أخرى، كشف مسجدي اتفاقاً إيرانياً عراقياًعلى إنشاء "معرض دائم للبضائع الإيرانية في بغداد"، وقال خبراء اقتصاديين، إنه سيمثل أكبر محطة استخبارات إيرانية في المنطقة، تشرف على عملية الالتفاف الإيرانية على العقوبات الأمريكية، كما سيكون فرعاً غير شرعي للبنك المركزي الإيراني لجمع الدولارات الأمريكية من السوق العراقية.