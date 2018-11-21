زي النهاردة بتاريخ 21-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-11-2018





أحداث





235 - البابا أنتيروس يعتلي كرسي البابوية خلفًا للبابا بونتيان، ليكون البابا التاسع عشر للكنيسة الكاثوليكية.





1248 - سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.





1386 - تيمورلنك يستولي على مدينة تفليس عاصمة مملكة جورجيا ويأسر ملكها باغرات الخامس.





1789 - ولاية كارولاينا الشمالية تصادق على الدستور الأمريكي وتم الاعتراف بها كالولاية رقم 12 من الولايات المنضمة.





1877 - توماس إديسون يخترع آلة «الفونوغراف».





1931 - بناء أول مبنى كنيسة في الكويت وهي «كنيسة المسيح»، وكانت تقام بها صلوات باللغة الإنجليزية والعربية ومقرها بجوار مبنى المستشفى الأمريكاني.





1949 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على استقلال ليبيا مع وحدة أراضيها.





1991 - إنتخاب المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة لُيصبح أول أمين عام من دولة عربية.





1995 - التوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاقية دايتون للسلام» والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.





2006 - اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمين الجميل إثر تعرضه لإطلاق نار في «منطقة الجديدة».





2008 - مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات إلى سته سنوات.





2011 - الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف تضع استقالتها بتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وذلك على خلفية عودة الاعتصامات إلى ميدان التحرير وما يصاحبها من أعمال عنف من قبل القوات الأمنية بمحاولتها لفضها.





2013 - اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضًا على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.





2017 - رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقيل من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في هذا المنصب.





مــــــــواليــــــــــد





1694 - فولتير، كاتب وفيلسوف فرنسي.





1853 - السلطان حسين كامل، سلطان مصر.





1898 - رينيه ماغريت، رسام بلجيكي.





1935 - فيروز، مغنية لبنانية.





1914 - عبد الكريم قاسم، أول رئيس وزراء للجمهورية العراقية.





1943 - فيل بريديسين، سياسي أمريكي.





1945 - غولدي هاون، ممثلة أمريكية.





1946 - قاسم الملاك، ممثل عراقي.





1948 - العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية الثاني عشر.





1958 - ديفيد رايفرز، ممثل جامايكي.





1963 - نيكوليت شريدان، ممثلة بريطانية.





1965 - ألكسندر صديق، ممثل إنجليزي.





1977 - برونو بيرنر، لاعب كرة قدم سويسري.





1978 - لوسيا جيمنيز، ممثلة إسبانية.





1979 - فينتشينزو ياكوينتا، لاعب كرة قدم إيطالي.





1981 - جوني ماغالون، لاعب كرة قدم مكسيكي.





1982 - آرتي شهابريا، ممثلة هندية.





1985 - خيسوس نافاس، لاعب كرة قدم إسباني.





1989 - فابيان ديلف، لاعب كرة قدم إنجليزي.





وفيــــــــــات





496 - البابا غاليليوس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1555 - جورجيوس أغريكولا، عالم ألماني في علم المعادن.





1579 - توماس كريشام، اقتصادي إنجليزي.





1695 - هنري برسل، موسيقي إنجليزي.





1811 - هاينريش فون كلايست، كاتب ألماني.





1916 - فرانتس يوزف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.





1935 - إبراهيم هنانو، زعيم وطني سوري وقائد الجهاد الثوري ضد الفرنسيين.





1970 - تشاندراسيخارا رامان، عالم فيزياء هندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1930.





1992 - كايسون فومفيهان، رئيس وزراء لاوس.





1993 - بيل بيكسبي، ممثل ومخرج أمريكي.





1995 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية.





1996 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عالم 1979.





2006 - بيار أمين الجميل، سياسي لبناني.





2013 - أسامة عبد الرحمن، كاتب وشاعر سعودي.





2016 - يحيى الجمل، فقيه دستوري وسياسي مصري.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبــــــــات





اليوم العالمي للتلفاز.





عيد القوات المسلحة في بنغلاديش.