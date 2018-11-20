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واتساب يسرق ميزة جديدة من سناب شات.. تعرف عليها!

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:00 م
واتساب يسرق ميزة جديدة من سناب شات.. تعرف عليها!
واتساب
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كشف تقرير جديد أن تطبيق واتساب يسعى لتقديم ميزة جديدة مستنسخة من منصة "سناب شات"، وهى ميزة "الرسائل المؤقتة"، حيث كان واتساب استنسخ قبل ذلك ميزة القصص من سناب شات Snapchat Stories وقدمها باسم WhatsApp Status، والتى لديها الآن 450 مليون مستخدم نشط مقارنة بعدد 188 مليونا لميزة سناب شات.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فيبدو أن المستخدمين يشعرون بالحرية عند اختفاء الأحاديث بشكل تلقائى بعد مرور فترة زمنية محددة، ويصبحون أكثر قدرة على التعبير، خاصة المراهقين الذين ابتعدوا عمدا عن فيس بوك لأن كل شىء محفوظ فى الملف الشخصى والجدول الزمنى ويمكن رؤيته فى أى وقت، وهو الأمر الذى أعطى سناب شات نقطة تفوق.

ويتيح تطبيق واتساب فى الوقت الحالى للمستخدمين إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع وجود خيار "إلغاء الإرسال"، إلا أن هذا الخيار يعمل فقط لمدة ساعة بعد إرسال الرسالة، وهو بعيد كل البعد عن ميزة الرسائل المؤقتة التى يوفرها سناب شات، حيث تختفى الرسائل التى تم رؤيتها بمجرد إغلاق نافذة الدردشة إلا إذا قام المستخدم بالضغط عليها بشكل مقصود لحفظها.

ومن المنتظر أن يكون تطبيق واتساب قادرًا على توفير هذه الميزة بسهولة، من خلال إضافة خيار المؤقت الزمنى عندما يرسل شخص ما ملف وسائط، حيث تختفى الصورة أو مقطع الفيديو بعد مدة زمنية محددة، إلى جانب السماح للأشخاص بإضافة مؤقت زمنى لرسائل نصية محددة يرسلونها.
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