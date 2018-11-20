رد صادم من شريف منير على إلهام شاهين بعد ضحكها على جلوسه عاطل

لقطة كوميدية جمعت بين الفنان شريف منير، والفنانة إلهام شاهين خلال حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 بسبب قلة أعماله الفنية مؤخرا.





وقال شريف منير: "ابتعدت عن التمثيل منذ عامين فعدت للدرامز"، ويبدو أن هذه الجملة أضحكت إلهام شاهين في القاعة ليرد عليها قائلا: "لماذا تضحكين يا إلهام؟ أنتِ أيضا لا تعملين منذ فترة، عموما هم 15 مسلسلا فقط"، في إشارة إلى قلة الأعمال الدرامية التليفزيونية التي ستعرض في لرمضان 2019.





بدأ منير فقرته بعزف على آلة الدرامز، ومن بعدها تبادل الحديث مع مقدم الحفل ماجد الكدواني.





يرأس الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست والمنتج محمد حفظي.





يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.











