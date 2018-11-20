ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رد صادم من شريف منير على إلهام شاهين بعد ضحكها على جلوسه عاطل

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:47 م
رد صادم من شريف منير على إلهام شاهين بعد ضحكها على جلوسه عاطل
شريف منير
طباعة
الفجر الفني
 
لقطة كوميدية جمعت بين الفنان شريف منير، والفنانة إلهام شاهين خلال حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 بسبب قلة أعماله الفنية مؤخرا.

وقال شريف منير: "ابتعدت عن التمثيل منذ عامين فعدت للدرامز"، ويبدو أن هذه الجملة أضحكت إلهام شاهين في القاعة ليرد عليها قائلا: "لماذا تضحكين يا إلهام؟ أنتِ أيضا لا تعملين منذ فترة، عموما هم 15 مسلسلا فقط"، في إشارة إلى قلة الأعمال الدرامية التليفزيونية التي ستعرض في لرمضان 2019.

بدأ منير فقرته بعزف على آلة الدرامز، ومن بعدها تبادل الحديث مع مقدم الحفل ماجد الكدواني.

يرأس الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست والمنتج محمد حفظي.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن شريف منير سينما دراما الفجر الفني اخبار شريف منير اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
1
x
21:45
0
بولندا
السويد
1
x
21:45
0
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
1
x
19:00
1
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
1
x
21:30
0
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
0
x
21:45
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
22:00
0
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 11:00:01 PM