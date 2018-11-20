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أتيليه جدة ينظم معرض "حوار" للفنان فهد خليف.. الأربعاء (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:48 م
أتيليه جدة ينظم معرض حوار للفنان فهد خليف.. الأربعاء (صور)
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شيماء عطية
 


ينظم أتيليه جدة للفنون الجميلة في موقعه الجديد ببرج ال طاهر بحي الروضة المعرض الشخصي الثامن عشر للفنان التشكيلي فهد خليف وذلك في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر الجاري.

المعرض بعنوان "حوار"، ويتضمن ٤٠ لوحة جديدة أبدعها الفنان خليف معظمها عن البيئة والتراث الشعبي والبيوتات القديمة في مدينة جدة بأسلوب تعبيري معاصر وقدرة لونية عالية وتمثل هذه المرحلة أنضج وأقوى تجاربه علي مدار ربع قرن تقريبًا، أوضح ذلك هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون الجميلة، موضحًا أن ن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن فهد خليف هو أحد أبرز الأسماء التشكيلية السعودية المعاصرة والحائزة علي الجائزة الأولى في معرض الفن السعودي المعاصر في أكثر من دورة وغيرها من الجوائز الهامة مثل جائزة مسابقة السفير وجائزة ملون السعودية للفن التشكيلية.
أتيليه جدة ينظم معرض "حوار" للفنان فهد خليف.. الأربعاء (صور)
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