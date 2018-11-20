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بعد إصابة مبابي ونيمار.. "ضربتين في الرأس توجع"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:42 م
بعد إصابة مبابي ونيمار.. ضربتين في الرأس توجع
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الفجر الرياضي
 
تعرض الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان لإصابة قوية مع منتخب بلاده خلال مواجهة أوروجواي وديا مساء اليوم الثلاثاء.


وخرج مبابي من ملعب اللقاء متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 31 على مستوي الكتف ، ليضطر ديشامب المدير الفني للفريق مشاركة زميله فلوريان توفين.


وتعد إصابة مبابي بمثابة صدمة جديدة لجماهير باريس سان جيرمان، بعد إصابة نيمار اليوم مع منتخب البرازيل في ودية الكاميرون .


ومن المنتظر خضوع مبابي ونيمار للفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب قبل مواجهة ليفربول الاسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

المزيد عن: نيمار مبابي ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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