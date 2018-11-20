أسعار النفط تغلق عند أدني مستوى في 2018

تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل خسائرها لنحو 7% ليسجل "نايمكس" الأمريكي أدنى تسوية في 13 شهراً وسط صورة مختلطة من التطورات.





وتأتي الخسائر في الذهب الأسود بالتزامن مع تواصل المخاوف بشأن انتعاش الإمدادات العالمية رغم احتمالية خفض الإنتاج في المستقبل بين كبرى الدول المنتجة للخام.





وصرح رئيس وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" بأن خفض المعروض النفطي من الدول الرئيسية المنتجة للخام سيؤثر سلباً على الأسواق.





ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها من غير الأعضاء اجتماعاً في 6 ديسمبر المقبل من أجل مناقشة خفض المعروض من الخام.





ويتزامن التراجع في سوق النقط مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يساند السعودية وأنها تظل شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة، رغم التوترات على خلفية أزمة الكاتب السعودي، وهو ما يعني تلاشي احتمالية تعطل إمدادات الخام من جانب الرياض.





وجاء الهبوط في أسواق الذهب الأسود مع موجة بيعية في أسواق الأسهم العالمية ما يشير إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم وهو ما سيلقي بظلاله بالتبعية على أسواق النفط.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 6.6% ليسجل 53.43 دولار للبرميل ليغلق عند أدنى متسوى منذ أكتوبر 2017.





وكان الخام الأمريكي قد نجح في تسجيل مكاسب عند تسوية تعاملات أمس بعد جلسة متقلبة.





وبحلول الساعة 7:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر يناير بنحو 6.7% إلى 62.31 دولار للبرميل، ليكون عند أدنى مستوى في 8 أشهر.





وسجل خاما "برنت" و"نايمكس" خسائر بنحو 27% و30% منذ قمة أعلى مستوى في 4 سنوات وحتى الآن.