عصام سعد: قرض أوروبي بـ 9.5 مليار جنيه لحل أزمة مشكلة الصرف الصحي بالفيوم
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:33 مكساب أحمد
قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد قامت بزيارة محافظة الفيوم اليوم، لمتابعة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أن الدولة توفر كل الإمكانيات للكشف عن المرضى وعلاجهم باستخدام أحدث الأجهزة، موجهًا كل الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذه المبادرة.
وطالب محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، من كافة المواطنين المشاركة في مبادرة القضاء على فيروس "سي" للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة أن الكشف والعلاج بالمجان.
ومن جهة أخرى، لفت إلى أن أزمة الصرف الصحي ليست قاصرة على الفيوم فقط، ولكن الكثير من المحافظات تعاني من هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك قرض أوروبي بـ9.5 مليار جنيه لحل أزمة مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة.