عصام سعد: قرض أوروبي بـ 9.5 مليار جنيه لحل أزمة مشكلة الصرف الصحي بالفيوم

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد قامت بزيارة محافظة الفيوم اليوم، لمتابعة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أن الدولة توفر كل الإمكانيات للكشف عن المرضى وعلاجهم باستخدام أحدث الأجهزة، موجهًا كل الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذه المبادرة.





وطالب محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، من كافة المواطنين المشاركة في مبادرة القضاء على فيروس "سي" للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة أن الكشف والعلاج بالمجان.



